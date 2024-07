Parigi 2024: inchiesta Financial Times, rischio spalti vuoti ai Giochi

© Getty Images

Rischio spalti vuoti alle Olimpiadi di Parigi 2024. È quanto emerge da una inchiesta del Financial Times, secondo cui stanno aumentando considerevolmente i biglietti disponibili in rivendita sui siti ufficiali. In sostanza molti appassionati hanno acquistato biglietti per alcune gare o cerimonie a cui però non assisteranno, con il rischio quindi che molti atleti gareggeranno in un contesto di spalti vuoti.