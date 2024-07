Parigi 2024: il tumore non ferma Nathalie Moellhausen, dall'ospedale in pedana  

PARIGI 2024

La spadista milanese, che ai Giochi gareggia per il Brasile, ha avuto un malore durante la gara contro la canadese Ruien Xiao ma si è ripresa e ha chiuso l'incontro

© Getty Images Il tumore non l'ha fermata. Nathalie Moellhausen, 38enne spadista milanese che vive a Parigi e alle Olimpiadi gareggia per il Brasile, è stata dimessa dall'ospedale dove era ricoverata da qualche giorno dopo aver accusato forti dolori alla schiena, ed è scesa in pedana contro la canadese Ruien Xiao. Durante il terzo assalto dell'incontro si è sentita male: la testa girava e le gambe tremavano. Ma la Moellhausen non si è arresa: ha ripreso la gara, poi persa per 15-11. Dopo la sua prova è stata ricoverata e ora è assistita dai medici della sua nazionale.

La Moellhausen, in passato azzurra e campionessa del mondo per il Brasile nel 2019, ha scoperto a febbraio di avere un tumore benigno, ma non ha voluto rinunciare al proprio sogno olimpico. Lunedì verrà operata: l'intervento era stato programmato da tempo.