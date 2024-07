Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 31 luglio

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici entrano sempre più nel vivo: il resoconto della quarta giornata di gare dell'Olimpiade targata Francia

Spada femminile da oro, impresa delle azzurre



























































23:28 BEACH VOLLEY, RANGHIERI/CARAMBULA KO

Serata amara per la coppia Ranghieri-Carambula nel beach volley. Gli azzurri hanno perso nettamente in due set (21-12, 21-15)contro i norvegesi Mol-Sorum.

23:05 BASKET, USA AI QUARTI

Il Team Usa batte 103-86 il Sud Sudan e stacca il pass per i quarti di finale del torneo di basket con 18 punti di Bam Adebayo e 14 di Kevin Durant. Per il Sud Sudan, invece, 24 punti di Omot e 18 di Carlik Jones.

22:45 NUOTO, 100 STILE UOMINI: PAN ORO CON RECORD DEL MONDO

Pan Zhanle da urlo nella finale dei 100 stile libero. Il cinese ha dominato fermando il crono sul tempo di 46"40 e demolendo il record del mondo. Secondo posto per l’australiano Chalmers in 47"48, bronzo al romeno David Popovici (47"49).

22: 40 NUOTO, 200 RANA UOMINI: TERZO ORO PER IL FENOMENO MARCHAND

Tris d'oro per Leon Marchand a Parigi 2024. Dopo aver vinto i 400 misti e i 200 delfino, il campione francese arriva davanti a tutti anche nella finale dei 200 rana stampando il nuovo record olimpico (2'05″85) e centrando un risultato incredibile (2 ori a poche ore di distanza). Secondo posto e medaglia d'argento per l'australiano Stubblety-Cook (2'06″79), bronzo all'olandese Corbeau (2'07″90).

22:07 NUOTO, 200 RANA DONNE: NIENTE FINALE PER LA FANGIO

Si ferma in semifinale l'avventura di Francesca Fangio nei 200 rana. L'azzurra ha chiuso la seconda semifinale solo al settimo posto col 14.mo tempo generale (2'25″39). Le finaliste dei 200 rana sono: Douglass, Smith, Schouten, Corbett, Ye, King, Teterevkova e Suzuki.

22:02 NUOTO, 200 DORSO: CECCON FUORI DALLA FINALE

Niente finale per Thomas Ceccon nei 200 dorso. Al campione olimpico dei 100 dorso non è infatti bastato il quarto posto in semifinale per passare il turno. L'azzurro ha chiuso col nono tempo complessivo, solo sette centesimi più lento dell'ottavo. In finale passano Kos, Mityukov, Coetze, Maertens, Christou, Jones, Tomac e Gonzalez.

21:54 NUOTO, 200 DORSO: CECCON QUARTO IN SEMIFINALE

Dopo lo splendido oro nei 100 dorso, Thomas Ceccon ha chiuso la semifinale dei 200 dorso al quarto posto col tempo di 1'56″59 dietro a Kos (1'55″96), Maertens (1'56″33) e Gonzalez (1'56″52). Ora bisogna aspettare la seconda semifinale per capire se l'azzurro è riuscito a centrare la finale.

21:43 SCHERMA, SCIABOLA A SQUADRE UOMINI: ORO COREA DEL SUD

La Corea del Sud ha conquistato l'oro nella gara a squadre di sciabola. Battuta in finale l'Ungheria per 45-38. Terza piazza per la Francia, che ha travolto l'Iran per 45-25.

21:35 TENNIS, ZVEREV AI QUARTI CONTRO MUSETTI

Sarà il tedesco Alexander Zverev l'avversario di Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di tennis maschile alle Olimpiadi di Parigi. Negli ottavi, il tedesco testa di serie numero 3 ha battuto l'australiano Alexei Popyrin in due set con il punteggio di 7-5, 6-3.

21:33 NUOTO, 1500 STILE: LEGGENDA LEDECKY, QUARTA QUADARELLA

Una mostruosa Katie Ledecky domina la finale dei 1500 stile libero (15':30".02) e conquista un oro leggendario, l'ottavo della sua incredibile carriera olimpica. Alle spalle dell'americana, imprendibile e donna più vincente della storia del nuoto a cinque cerchi, si piazza la francese Anastasia Kirpichnikova (15':40".35). Medaglia di bronzo infine per la tedesca Isabel Gose (15':41".16), protagonista di una battaglia serrata fino all'ultima vasca con l'azzurra Simona Quadarella, che chiude al quarto posto col tempo di 15':44".05.

21:10 BASKET: AL VIA USA-SUD SUDAN

Il Team Usa torna in campo per il secondo turno del Girone C del torneo di basket. Di fronte a LeBron James il Sud Sudan, reduce da una storica vittoria contro Porto Rico.

21:03 BEACH VOLLEY: POSTICIPATO IL MATCH DI RANGHIERI/CARAMBULA

A causa del maltempo è stata posticipata la gara di beach volley tra gli azzurri Ranghieri/Carambula e i norvegesi Mol/Sorum valida per la seconda giornata della Pool B. Il match dovrebbe iniziare alle 22.30.

21:00 NUOTO, 200 FARFALLA DONNE: LE FINALISTE

Dopo le semifinali, saranno McIntosh, Smith, Zhang, Dekkers, Shackell, Bach, Connors e Stephens a contendersi le medaglie nella finale dei 200 farfalla donne.

20:49 TENNIS, DOPPIO: ELIMINATI NADAL-ALCARAZ

Rafa Nadal e Carlos Alcaraz sono stati eliminati ai quarti del torneo di doppio a Parigi 2024. La coppia spagnola ha perso in due set contro gli americani Krajicek/Ram col punteggio di 6-2, 6-4. Elimianto anche in singolo, Nadal è fuori dai Giochi.

20:45 NUOTO, 200 FARFALLA: SUPER MARCHAND, RAZZETTI OTTAVO

Niente medaglia per Alberto Razzetti nei 200 farfalla vinti dal francese Leon Marchand col record olimpico di 1'51"21. Secondo posto per l'ungherese Krystof Milak, terza piazza per il canadese Ilya Kharun. L'azzurro chiude la finale all'ottavo posto in 1'54"85.

20:40 TIRO CON L'ARCO: GARE RIMANDATE PER IL MALTEMPO

Gli organizzatori hanno rimandato le competizioni di tiro con l'arco a causa di un'allerta meteo all'Esplanade des Invalides. Le gare, tra cui anche il debutto di Federico Musolesi contro lo sloveno Ziga Ravinkar sono state rimandate a domani.

20:35 NUOTO, 100 STILE DONNE: ORO ALLA SVEDESE SJOESTROEM

La svedese Sarah Sjoestroem ha vinto l'oro nei 100 stile in 52"16. Secondo posto per la statunitense Huske con 52"29, terza Haughey di Hong Kong in 52"33. Australiane clamorosamente fuori dal podio.

20.27 GINNASTICA: ABBADINI CHIUDE 11ESIMO

Un podio tutto asiatico nella finale all around maschile di ginnastica artistica. All'Arena Bercy il nuovo campione Olimpico è il giapponese Oka Shinnosuke (86.832). Completano il podio due atleti cinesi: Zhang Boheng (86.599, -0.233) e Xiao Ruoteng (86.364, -0.468). Per quanto riguarda i due azzurri in gara: Yumin Abbadini è 11° (83.198, -3.634) e Marco Macchiati è 19° (81.497, -5.335).

19:51 VELA: BENE NEL WINDSURF, AZZURRE A MEDAL RACE NELLO SKIFF

Le acque di Marsiglia sorridono agli italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel windsurf, Marta Maggetti è al 3° posto dopo la race 11; Nicolò Renna dopo la race 10 è 7°. Nello skiff donne, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi chiudono la classifica delle 12 race al 6° posto e si qualificano per la medal race.

19:44 GINNASTICA ARTISTICA: ABBADINI 10° E 21° MACCHIATI ALLA QUINTA ROTAZIONE

Ultima rotazione in atto per la ginnastica all around, con gli azzurri Abbadini e Macchiati che si affacciano alla prova da 10° e 21° in classifica.

19:37 PALLANUOTO, SETTEROSA KO 10-3 CONTRO GLI USA

Gara da dimenticare per la nazionale azzurra di pallanuoto, col secondo ko di fila nel torneo olimpico. Dopo la sconfitta a sorpresa all'esordio control a Francia, il Setterosa di Silipo non riesce a riprendersi e non entra mai in partita contro le americane. La sconfitta è pesante, 10-3, con le azzurre che vedono mettersi sempre più in salita il cammino.

19:15 ALLA QUARTA ROTAZIONE ABBADINI 11°, MACCHETTI 22°

Abbadini a un passo dalla top 10 (11° a 55.498) dopo la quarta rotazione, Macchietti invece lontano al 22° posto (53.865).

18:50 TERZA ROTAZIONE GINNASTICA ARTISTICA ALL AROUND: ABBADINI 12°

Yumin Abbadini migliora la sua classifica alla terza rotazione, nonostante la correzione dell'atterraggio nel volteggio. Ora è 12° (41.532), mentre Macchiati, vittima di un grave errore nelle parallele che gli ha fatto perdere l'equilibrio, è 20° (40.699).

18:40 BOXE, PUGILE RIFUGIATA BATTE EX CAMPIONESSA DEL MONDO ALL'ESORDIO

La pugile Cindy Ngamba del Refugee Olympic Team ha vinto il suo incontro di apertura ai Giochi di Parigi. La pugile originaria del Camerun ha sbalordito tutti battendo l'ex campionessa del mondo Tammara Thibeault per una vittoria con decisione non unanime per 3:2. Ngamba è a una vittoria dal conquistare la prima medaglia olimpica del Refugee Team. Combatterà di nuovo domenica nei quarti di finale femminili nella categoria 75 kg.

18:25 GINNASTICA ARTISTICA, ABBADINI E MACCHIATI DIETRO DOPO LA SECONDA ROTAZIONE

Non riescono ancora a risalire la classifica i due azzurri Abbadini e Macchiati nell'all around di ginnastica artistica: 17° il primo (27.499), 18° il secondo (27.466), ma la top 10 dista solo mezzo punto.

18:20 PALLANUOTO, SETTEROSA IN VASCA CONTRO GLI USA

Partita quasi da dentro o fuori per il Setterosa, con le ragazze del ct Silipo chiamate a battere gli Usa dopo il ko a sorpresa all'esordio contro la Francia.

18:07 GINNASTICA ARTISTICA, PRIMA ROTAZIONE PER ABBADINI E MACCHIATI

Dopo la prima rotazione nella finale all around di ginnastica artistica gli italiani Yumin Abbadini e Mario Macchiati sono rispettivamente 11° (14.166) e 19° (13.300). In testa la Gran Bretagna con Jarman (14.900).

18:03 TENNIS, KERBER PERDE CONTRO ZHENG NELL'ULTIMO MATCH DELLA CARRIERA

Con la sconfitta ai quarti di finale del torneo singolare femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi contro la cinese Zheng Qinwen, la tedesca Angelique Kerber, argento Olimpico a Rio 2016 e vincitrice in carriera di Australian Open, Wimbledon e US Open, chiude cosi' la sua carriera professionistica.

17:52 WINDSURF: RENNA RISALE AL 6° POSTO

Nel windsurf Nicolò Renna chiude la race 8 al 12° posto e risale al 6° in classifica generale.



17:50 VELA: GERMANI-BERTUZZI SI QUALIFICANO PER LA MEDAL RACE

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi si qualificano per la Medal Race dopo aver chiuso al terzo posto la terza regata. Nella finale per la medaglia del 49erFX partiranno dal sesto posto.



17:35 SCHERMA, L'ITALIA CHIUDE 5A NELLA SCIABOLA A SQUADRE MASCHILE

L'Italia ha battuto 45-38 l'Egitto e ha chiuso al quinto posto la sciabola maschile a squadre. Gli Azzurri avevano perso ai quarti contro la forte Ungheria.



17:19 GINNASTICA ARTISTICA, ALL-AROUND UOMINI: ALLE 17.30 FINALE CON ABBADINI E MACCHIATI

Alle 17.30 il via alla finale dell'all-around di ginnastica artistica uomini. In gara i nostri azzurri Yumin Abbadini e Mario Macchiati.



16:33 CANOA SLALOM: NIENTE FINALE PER MARTA BERTONCELLI

Marta Bertoncelli manca la qualificazione alla finale olimpica della canadese. La 23enne ferrarese ha chiuso al diciottesimo e ultimo posto in graduatoria nella semifinale sulle acque di Vaires-sur-Merne.



16:21 TIRO A VOLO: TRAP DONNE, SILVANA STANCO VINCE L'ARGENTO

Silvana Stanco vince la medaglia d'argento nel trap femminile (40/50), la 13esima per l'Italia a Parigi 2024. Oro storico per Adriana Ruano Oliva (45/50), il primo nella storia del Guatemala.



16:17 TIRO A VOLO: TRAP DONNE, STANCO-RUANO OLIVA PER L'ORO

Silvana Stanco va alla finalissima per l'oro contro Ruano Oliva (Guatemala) nel trap femminile: 33/40 per l'azzurra, 37/40 per la rivale.



16:09 TIRO A VOLO: TRAP DONNE, ALMENO UN BRONZO PER LA STANCO

Silvana Stanco si è garantita almeno la medaglia di bronzo nella finale del trap femminile. L'italiana, dopo 35 piattelli, è seconda con 29/35. Guida Ruano Oliva (Guatemala) con 32/35.



16: 05 TIRO A VOLO: TRAP DONNE, STANCO TRA LE MIGLIORI 4

Silvano Stanco è sempre in lotta per una medaglia nella finale del trap femminile. L'italiana, dopo 30 piattelli, è seconda con 25/30. Rimangono 4 atlete. Guida Ruano Oliva (Guatemala).



15: 59 TIRO A VOLO: TRAP DONNE, STANCO TERZA DOPO 25 PIATTELLI

Silvano Stanco è in lotta per una medaglia nella finale del trap femminile. L'italiana, dopo 25 piattelli, è terza con 20/25.



15:51 TIRO CON L'ARCO: PAOLI OUT AI SEDICESIMI

Alessandro Paoli si ferma ai sedicesimi nella gara di tiro con l'arco. L'italiano ha ceduto 6-0 al sudcoreano Lee.



15:43 TENNIS: VAVASSORI-ERRANI FUORI AI QUARTI NEL DOPPIO MISTO

Andrea Vavassori e Sara Errani sono stati eliminati nei quarti del doppio misto: la coppia olandese Koolhof/Schuurs si è imposta 6-7, 6-3, 11-9. Il duo azzurro ha avuto un match-point nel match tie-break.



15:27 TIRO CON L'ARCO: PAOLI PASSA IL PRIMO TURNO

Alessandro Paoli batte Lam Doper del Bhutan per 7-3 e ora nei sedicesimi affronterà il sudcoreano Lee.



15:26 BMX FREESTYLE: ORO ALLA CINESE DENG

La cinese Yawen Deng vince la medaglia d'oro nella Bmx Freestyle. Argento alla statunitense Perris Benegas, bronzo all'australiana Natalya Diehm.



15:23 TENNIS: VAVASSORI-ERRANI PERDONO 2° SET

Andrea Vavassori e Sara Errani hanno perso il secondo set contro gli olandesi Koolhof/Schuurs per 6-3 nel quarto di finale del doppio misto.



15:00 TENNIS: VAVASSORI-ERRANI VINCONO PRIMO SET

Inizia bene il quarto di finale del doppio misto per Andrea Vavassori e Sara Errani. Gli azzurri hanno conquistato il primo set contro gli olandesi Koolhof/Schuurs: 7-6 il punteggio in poco più di un'ora.



14:46 TIRO CON L'ARCO: REBAGLIATI FUORI AI SEDICESIMI

Finisce ai sedicesimi l'avventura olimpica di Chiara Rebagliati: l'azzurra viene battuta 7-3 dalla romena Madalina Amaistroaie nella prova individuale di tiro con l'arco femminile.



14: 39 TENNIS: MUSETTI BATTE FRITZ E VOLA AI QUARTI

Prosegue l'avventura olimpica di Lorenzo Musetti. Il campione italiano ha battuto 6-4, 7-5 l'americano Taylor Fritz e vola ai quarti di finale 28 anni dopo Renzo Furlan.



14:33 TIRO CON L'ARCO: NESPOLI AGLI OTTAVI IN RIMONTA

Grande rimonta di Mauro Nespoli contro Amirkhon Sadikov nei sedicesimi di finale del tiro con l'arco. Il plurimedagliato olimpico ha battuto 6-4 l'uzbeko dopo essere stato sotto per 0-4.



14:21 SCHERMA: SCIABOLA A SQUADRE UOMINI, ITALIA FUORI AI QUARTI

Niente da fare per l'Italia della sciabola uomini: l'Ungheria ha battuto il terzetto azzurro composto da Samele, Curatoli e Gallo per 45-38.



14:04 TIRO CON L'ARCO: AVANZA LA REBAGLIATI

Chiara Rebagliati ai sedicesimi della gara di tiro con l'arco femminile. L'italiana ha sconfitto la malese Mohamed Zairi allo shoot-off.



13:50 TENNIS, DJOKOVIC AI QUARTI

Novak Djokovic si disfa del tedesco Koepfer 7-5, 6-3 avanzando ai quarti del torneo olimpico.

13:31 TIRO CON L'ARCO, NESPOLI AI SEDICESIMI

Mauro Nespoli batte il bengalese Md Sagor Islam 6-0 ai trentaduesimi di finale e avanza ai sedicesimi dove incontrerà l'uzbeko Sadikov.



13:30 TENNIS, MUSETTI VINCE IL PRIMO SET

Lorenzo Musetti ha vinto il primo set negli ottavi del torneo di tennis contro Taylor Fritz. L'azzurro, sotto 1-4, ha rifilato 5 giochi di fila all'americano e ha chiuso 6-4 la prima frazione.

12:55 TENNIS: IN CAMPO MUSETTI CONTRO FRITZ

Lorenzo Musetti va alla caccia dei quarti di finale nel torneo di tennis. Sulla strada dell'azzurro c'è l'americano Taylor Fritz, battuto dal carrarese a Wimbledon.



12:48 CANOTTAGGIO, ORO GRAN BRETAGNA NEL QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE

La Gran Bretagna ha conquistato la medaglia d'oro nel quattro di coppia senior femminile. Argento all'Olanda, bronzo per la Germania.



12:36 TRIATHLON UOMINI: ORO ALLA GRAN BRETAGNA

Alex Yee (Gran Bretagna) ha vinto l'oro nel triathlon maschile, davanti al neozelandese Hayden Wilde. Bronzo alla Francia con Leo Bergere. Gianluca Pozzatti (14°) è il primo degli Azzurri. Chiude 30° Alessio Crociani.



12:34 CANOTTAGGIO, ITALIA D'ARGENTO NEL QUATTRO DI COPPIA MASCHILE

Arriva dal canottaggio la 12esima medaglia per l'Italia. Il quattro di coppia senior maschile composto da Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili ha vinto l'argento. Una medaglia che mancava da Pechino 2008. Oro all'Olanda, bronzo alla Polonia.



12:18 TUFFI: ORO CINA NEL SINCRO 10M DONNE

Chen Yuxi e Quan Hongchan senza rivali nella finale della piattaforma 10m sincro donne. Medaglia d'oro per la Cina davanti alla Corea del Nord (Jo Jin Mi e Kim Mi Rae) e alla Gran Bretagna (Andrea Spendolini Sirieix e Lois Toulson).

11:57 TRAP FEMMINILE: NIENTE FINALE PER JESSICA ROSSI

Niente finale per Jessica Rossi nel trap femminile. La campionessa olimpica a Londra 2012 chiude l'avventura olimpica con un totale di 120/125. Per lei fatali i due errori commessi nella quarta serie.



11:47 NUOTO: CECCON IN SEMIFINALE NEI 200 DORSO

Thomas Ceccon si qualifica per le semifinali dei 200 dorso, con il quattordicesimo tempo complessivo nelle batterie. Il campione olimpico dei 100 dorso ha chiuso quarto la sua batteria. Niente da fare per Matteo Restivo (24° tempo complessivo).



11:41 NUOTO: FANGIO IN SEMIFINALE NEI 200 RANA

Francesca Fangio chiude sesta nella batteria dei 200 rana (2:25.85) e si qualifica per la semifinale con il 15° tempo complessivo.



11:40 BADMINTON: ELIMINATO TOTI

Giovanni Toti perde contro il numero 1 al mondo, il cinese Shi Yuqi (21-9, 21-10) e viene così eliminato dal torneo di badminton.



11:35 TRAP FEMMINILE: SILVANA STANCO IN FINALE

Silvana Stanco si è qualificata per la finale a 6 del trap femminile. L'azzurra ha chiuso le qualificazioni con 122/125.



11: 34 CANOTTAGGIO, DOPPIO MASCHILE PESI LEGGERI IN FINALE

Grande prova di forza del doppio maschile pesi leggeri di canottaggio. Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno vinto la propria semifinale in 6:22.85 davanti a Grecia e Norvegia. La finale è in programma venerdì alle 12.02.



11:30 JUDO: POLLING ELIMINATA AGLI OTTAVI

Si interrompe come da pronostico agli ottavi di finale il percorso di Kim Polling nella categoria -70 kg di udo. Sul tatami dell’Arena Champ de Mars l’italo-olandese non è riuscita nell’impresa di battere la formidabile croata numero 1 del ranking mondiale Barbara Matic che ha vinto grazie a un ippon.



10:55 TIRO A SEGNO: FUORI BONAZZI E SOLLAZZO

Bonazzi quattordicesimo e Sollazzo diciannovesimo nelle qualificazioni della carabina 50 metri 3 posizioni. Entrambi gli italiani non accedono alla finale.



10:51 CANOTTAGGIO: ITALIA, NIENTE FINALE NEL DUE SENZA MASCHILE

L'Italia manca l'accesso alla finale A nel due senza maschile di canottaggio. Davide Comini e Giovanni Codato hanno chiuso al quinto posto (6:45:86) la loro batteria di semifinale e si devono accontentare della finale B. Passano Romania, Gran Bretagna e Irlanda. Fuori anche i campioni olimpici della Nuova Zelanda.



10:18 JUDO: ELIMINATO A SORPRESA PARLATI

Brutte notizie per l'Italia del judo dopo la clamorosa eliminazione di Christian Parlati. L'azzurro, testa di serie numero 8, è stato battuto a sorpresa per ippon dall'americano John Jayne nei -90 kg uomini.



10:12 JUDO: KIM POLLING AGLI OTTAVI

Kim Polling si è qualificata per gli ottavi di finale di judo -70 kg femminili. L'atleta nata in Olanda ha battuto la portoghese Tais Pina per waza-ari al golden score.



10:05 TRIATHLON DONNE: ORO ALLA FRANCESE BEAUGRAND

La francese Cassandre Beaugrand ha vinto la gara di triathlon donne in 1:54:55 davanti alla svizzera Julie Derron (1:55:01), bronzo Regno Unito con la scozzese Beth Potter che ferma il suo cronometro a 1:55:10. Sedicesima Alice Betto. Bianca Seregni è ventiduesima, Verena Steinhauser che è trentanovesima in 2:02:35.



8:00 SENNA OK PER GLI ORGANIZZATORI: OGGI AL VIA LE GARE DI TRIATHLON

A Parigi piove da ieri notte, ma le gare di triathlon si svolgeranno. La Senna non è più così inquinata come lo era stata fino a ieri. Dopo l'incontro sulla qualità dell'acqua tenutosi alle 3.30 di stamane, i rappresentanti del World Triathlon e i loro delegati tecnici e medici, Meteo France, la città di Parigi e la prefettura della regione Ile-de-France coinvolte nell'esecuzione dei test, hanno infatti confermato che sia le gare donne che quelle uomini di triathlon a Parigi 2024 si svolgeranno come previsto oggi rispettivamente con inizio alle 8:00 e alle 10:45. "I risultati delle ultime analisi dell'acqua, ricevuti alle 3:20, sono stati valutati conformi da World Triathlon consentendo lo svolgimento delle gare di triathlon", si legge nel comunicato diramato dagli organizzatori dei Giochi. Gli allenamenti del triathlon nella Senna erano stati tutti annullati, e anche la gara, prevista ieri, era stata posticipata a oggi, costringendo atlete ed atleti a immergersi nel fiume che attraversa la Capitale francese senza aver mai potuto testare le sue acque in allenamento.