Pallanuoto, Setterosa da applausi contro la Grecia: quarti ancora possibili

PARIGI 2024

Le azzurre battono 12-8 le elleniche in un match decisivo per restare ai Giochi di Parigi: grande prova per l’Italia, sempre padrona della partita

© Getty Images Finalmente una giornata positiva per l’Italia della pallanuoto femminile che, dopo le pesanti sconfitte contro Francia e Stati Uniti, batte la Grecia con un autorevole 12-8: il Setterosa resta quindi in corsa per un posto nei quarti. Serviva un’impresa per restare a Parigi e un’impresa è arrivata, grazie a una prova di gran carattere da parte di capitan Palmieri e compagne. Il girone delle azzurre si chiuderà ora con la sfida contro la Spagna.

Il match inizia subito bene per le azzurre. Nel quarto d’apertura le ragazze di Silipo provano a indirizzare fin dai primi secondi la partita sui propri binari, portandosi rapidamente avanti nel risultato grazie al rigore di Bianconi e alla doppietta di Palmieri: la Grecia riesce però a restare a contatto, andando a segno due volte su penalty con Eleftheriadou e Plevritou. Sul 3-2 per le azzurre arriva quindi un clamoroso palo di Giustini, prima del 3-3 di Eleftheriadou: a tre secondi dalla fine del parziale è però Bianconi a riportare avanti l’Italia. Il secondo quarto vede Asimaki colpire immediatamente una traversa, prima dell’allungo Setterosa firmato da Viacava: l’Italia spinge e trova un altro palo con Bettini, che fa poi 6-3 qualche minuto dopo.

Il terzo parziale inizia quindi con le azzurre avanti di tre reti: Palmieri scheggia subito la traversa, ma è la Grecia ad accorciare le distanze con Plevritou, che sblocca la sua squadra dopo un digiuno di undici minuti. Bettini è implacabile e rimette tre gol di distacco tra le due formazioni, mentre le elleniche continuano a colpire dei legni: è più precisa Marletta, che trova l’8-4 per l’Italia al suo primo tiro in porta. Il parziale si chiude quindi 8-5, dopo il gol di Plevritou. L’ultimo quarto vede le azzurre scappare via sul +4 con la rete Marletta: accorcia subito Eleftheriadou e l’Italia perde proprio la sua numero 10 (terzo fallo grave dell’azzurra). Ci pensano allora Viacava e Palmieri a portare l’Italia sull’11-6, regalando un finale più tranquillo alle azzurre. Myriokefalitaki prova a ridare qualche speranza alla Grecia, ma Palmieri replica immediatamente alla rete dell’ellenica: c’è spazio anche per un gol annullato a Bianconi, prima dell’ultima rete siglata da Plevitrou. Grazie a questo successo l’Italia sale così al terzo posto del girone (agganciata la Francia a 3 punti) e resta in corsa per il passaggio ai quarti. L’ultimo appuntamento del girone B sarà invece contro la Spagna, domenica 4 agosto.