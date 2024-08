Olimpiadi, taekwondo: Alessio batte Nickolas e vince il bronzo dopo il ripescaggio

PARIGI 2024

L’azzurro supera il match di ripescaggio contro Jaysunov e batte poi Nickolas nella finale per il bronzo: grande prestazione del nostro numero 1

È medaglia di bronzo per Simone Alessio alle Olimpiadi di Parigi: il livornese sconfigge lo statunitense CJ Nikolas (numero 2 del ranking) e chiude con un successo una giornata iniziata decisamente male. Dopo essere stato eliminato a sorpresa dall'iraniano Barkhordari nei quarti, l'azzurro ha vinto contro l'uzbeko Jaysunov ai ripescaggi e ha poi completato l'opera nella finale per il bronzo. 2-0 il risultato finale per Alessio nel match decisivo.

Sembrava una giornata nera per Simone Alessio quella odierna a Parigi e invece, alla fine, si è trasformata in bronzo. Il grande talento italiano del taekwondo, nonché numero 1 al mondo, ha sconfitto l'americano CJ Nickolas (numero 2 del ranking) nella finale per il bronzo e si è preso di forza una medaglia meritatissima. L’ambizione per il livornese era quella di conquistare un oro in questi Giochi Olimpici, ma il sogno si è infranto subito nel pomeriggio, quando Alessio ha perso a sorpresa nei quarti di finale contro Barkhordari. L’iraniano è riuscito poi a vincere contro il sudcoreano Seo, dando così all’azzurro la possibilità di passare per i ripescaggi e costruirsi un nuovo cammino verso una medaglia. Detto, fatto. Alessio ha sconfitto 2-0 l'uzbeko Jaysunov e ha poi avuto la meglio con lo stesso risultato anche dello statunitense CJ Nickolas: dopo aver strappato la parità all’ultimo sul 3-3, l’atleta delle Fiamme Rosse ha conquistato sia il primo che il secondo round. Una vittoria che significa medaglia di bronzo nella categoria -80 kg per l’azzurro e quarta medaglia di giornata per l’Italia nella capitale francese (la 34esima in totale in questi Giochi Olimpici).