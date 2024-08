Olimpiadi, sollevamento pesi: Pizzolato è medaglia di bronzo negli 89 kg

Parigi 2024, tutte le medaglie azzurre ai Giochi



























































1 di 31 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

In una giornata in cui l’Italia ha collezionato ancora molti quarti posti, è Antonino Pizzolato a regalare una medaglia di bronzo alla spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi. L’atleta di Castelvetrano chiude con 384 kg alzati nella categoria 89 kg nel sollevamento pesi: oro al bulgaro Karlos May Nasar (404 kg e record del mondo) e argento al colombiano Yeison Lopez (390 kg). Per Pizzolato è il secondo bronzo olimpico, dopo Tokyo 2020 (81 kg).