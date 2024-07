Tennis, il tabellone delle Olimpiadi: gli avversari di Paolini e Musetti, chi nel doppio. Djokovic e Nadal posso sfidarsi al secondo turno

OLIMPIADI

Il cammino parigino di Nadal potrebbe fermarsi già al secondo turno, Paolini potrebbe trovare Pegula ai quarti

© Getty Images Il sorteggio del tabellone del tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024 regala sorprese. Dopo il ko di Sinner per tonsillite e la sostituzione con Vavassori, Novak Djokovic è diventato testa di serie numero 1 del torneo, pescando al primo turno l'australiano Ebden. Ma dalla stessa parte del tabellone c'è anche Rafa Nadal, che sfiderà l'ungherese Fucsovics e, in caso di passaggio del turno, troverà proprio il serbo. Alcaraz, invece, si piazza dall'altro lato, col debutto contro Habib. Musetti pesca Monfils, mentre per Darderi ci sarà Paul e per Arnaldi toccherà Fils. Nel femminile Jasmine Paolini trova la Bogdan, mentre nel doppio femminile con Sara Errani ci saranno le neozelandesi Routliffe/Sun. Nel doppio maschile, invece, Bolelli e Vavassori pescano gli spagnoli Carreno Busta/Granollers, mentre Darderi/Musetti debutteranno contro Jarry/Tabilo.

TABELLONE SINGOLARE MASCHILE

Subito una sorpresa per il tabellone maschile. La grande sfida, infatti, potrebbe arrivare già al secondo turno tra Novak Djokovic e Rafa Nadal se il serbo e lo spagnolo faranno il loro dovere contro l'australiano Ebden e l'ungherese Fucsovics. Nole e Rafa, infatti, potrebbero trovarsi già al secondo turno per contendersi il pass per la sfida che potrebbe vederli sfidare Arnaldi, sempre se l'italiano dovesse riuscire a battere Fils prima e poi il vincente della sfida tra Raonic e Koepfer.

Lorenzo Musetti, invece, debutterà con Monfils, con la speranza di trovare al secondo turno uno tra l'argentino Navone e il portoghese Borges. In caso di passaggio del turno potrebbe esserci la sfida con Fritz, per tanti favorito per arrivare ai quarti dove potrebbe trovare Zverev. Martinez, invece, per Vavassori, con la minaccia Ruud già al secondo turno. Difficile, invece, il sorteggio di Darderi che pesca Paul e si trova nello stesso lato del tabellone di De Minaur e Alcaraz (che debutterà contro Habib).

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, invece, tutti gli occhi sono puntati su Jasmine Paolini. L'italiana, che si trova nello stesso lato del tabellone della connazionale Lucia Bronzetti (che debutterà contro Vekic), esordirà a Parigi 2024 con la rumena Ana Bogdan, poi nell'eventuale secondo turno ci sarà Linette o Andreeva. Ai quarti potrebbe sfidare Pegula. Iga Swiatek, numero 1 al mondo, debutterà invece con Begu e potrebbe incrociare la strada di Elisabetta Cocciaretto già al terzo turno. L'italiana debutterà contro Shnaider.

Nell'ipotetico quarto, però, le favorite sono Swiatek-Collins e Rybakina-Zheng. Dal lato di Paolini la citata Pegula, poi Sakkari-Gauff.

TABELLONE DOPPIO MASCHILE E FEMMINILE

Nel doppio maschile Bolelli e Vavassori apriranno contro gli spagnoli Carreno Busta/Granollers, mentre Darderi e Musetti contro Jarry/Tabilo. Nell'ipotetica semifinale Bolelli e Vavassori potrebbero trovare Fritz/Paul, mentre per Darderi e Musetti già il passaggio del turno potrebbe metterli in sfida con Salisbury/Skupski. Alcaraz/Nadal pescano Gonzalez/Molteni e non potranno incontrare gli azzurri prima della semifinale.

Nel doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini debutteranno con le neozelandesi Routliffe/Sun e in caso di passaggio del turno le sfidanti saranno tra le olandesi Rus/Schuurs o le francesi Garcia/Parry. Il possibile quarto di finale potrebbe essere con le brasiliane Haddad Maia/Stefani. Bronzetti e Cocciaretto, invece, debutteranno con le spagnole Bucsa/Sorribes Tormo, poi le argentine Carle/Podoroska o le tedesche Korpatch/Maria.

GLI ACCOPPIAMENTI DEL DOPPIO MISTO

Per Errani e Vavassori il debutto nel tabellone del doppio misto sarà contro Andreeva e Medvedev. In caso di passaggio del turno ci saranno i vincenti della sfida Schuurs/Koolhof e Sakkari/Tsitsipas. Nel dettaglio:

PRIMO TURNO

(1) Siegemund/Zverev (GER) vs Siniakova/Machac (CZE)

Garcia/Roger-Vasselin (FRA) vs Shibahara/Nishikori (JPN)

(3) Gauff/Fritz (USA) vs Rybakina/Bublik (KAZ)

Watson/Salisbury (GBR) vs Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN)

Errani/Vavassori (ITA) vs Andreeva/Medvedev (AIN)

Schuurs/Koolhof (NED) vs (4) Sakkari/Tsitsipas (GRE)

Vekic/Pavic (CRO) vs Zheng/Zhang (CHN)

Sorribes Tormo/Granollers (ESP) vs (2) Perez/Ebden (AUS)