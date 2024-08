Olimpiadi, Marta Maggetti corre veloce verso l'oro nella vela: "Ho fatto un passo alla volta"

PARIGI 2024

La 28enne cagliaritana ha conquistato la vittoria nell'iQFOiL, classe inserita a partire dall'edizione francese dei Giochi, precedendo l'israeliana Sharon Kantor e l'inglese Emma Wilson

Maggetti d'oro, il windsurf torna a parlare italiano













































1 di 24

Esordio con il botto per l'Italia della nell'iQFOiL. La nuova classe ha visto subito protagonista Marta Maggetti che, alla prima esperienza olimpica delle nuove imbarcazione, ha conquistato l'oro precedendo l'israeliana Sharon Kantor e l'inglese Emma Wilson. Un risultato frutto della costanza della 28enne cagliaritana che si è sempre tenuta a ridosso delle prime nei turni preliminari riportando così il windsurf azzurro sul podio sedici anni dopo l'argento di Alessandra Sensini.

"Sono stata calma tutto il giorno, procedendo un passo alla volta - ha spiegato Maggetti dopo l'arrivo -. Sono riuscita a pensare e ho fatto una virata prima degli altri".

Il trionfo è stato seguito da vicino anche da Alessandra Sensini che, oltre al secondo posto di Pechino, vanta una vittoria nel windsurf a Sidney 2000 e ha festeggiato con grande emozione il successo della sarda: "Una emozione enorme ed è pazzesco che sia stata proprio io a commentare in diretta televisiva l'oro nel windsurf 24 anni dopo il mio. Sono momenti storici - ha sottolineato la fuoriclasse toscana -. Se la sento anche un po' mia questa medaglia? Le medaglie sono degli atleti, sono solamente molto contenta per lei. Ho lanciato il windsurf in Italia avendo fatto 4 Olimpiadi e per me è un orgoglio questo momento, bello anche per me. Stando nella direzione tecnica del settore giovanile per me l'obiettivo è far crescere questi ragazzi e portarli a vincere. Marta Maggetti viene dal settore giovanile cosi' come Nicolo' Renna che è venuto con me alle Olimpiadi giovanili facendo l'argento (a Buenos Aires nel 2018, ndr). Tutto questo è importante per quello per cui lavoriamo e continuano a lavorare. Se sento di aver lasciato un segno? Un segno nella vela lo do costantemente tutti i giorni".