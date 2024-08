Olimpiadi 2024, pallavolo: la Francia travolge l'Italia che giocherà per il bronzo

PARIGI 2024

I padroni di casa sono perfetti: 25-20, 25-21, 25-21. Ora la finale per il terzo posto con gli Stati Uniti

Pallavolo, troppa Francia per l'Italvolley































1 di 17

Si spegne in semifinale il sogno di una medaglia d'oro a Parigi 2024 nella pallavolo femminile per l'Italia. La formazione di De Giorgi, infatti, perde 25-20, 25-21, 25-21 contro una super Francia, trascinata da Ngapeth e capace di sfruttare le imperfezioni degli azzurri al servizio e a muro. I transalpini si giocheranno l'oro con la Polonia, capace di battere al tie-break gli Stati Uniti, prossimi avversari dell'Italvolley per il bronzo.

Nessuna impresa, nessuna rimonta: stavolta l'Italia perde contro la Francia e lo fa nettamente, salutando l'occasione per l'oro a Parigi 2024. La formazione azzurra è subito in difficoltà contro i padroni di casa, inevitabilmente trascinati dal pubblico sugli spalti e in campo da un super Ngapeth. L'Italia, invece, sbaglia tanto al servizio, ma anche in altri fondamentali come il muro, che spesso tocca la sfera che poi va fuori: questo lo scenario più volte ripetuto. E la formazione di De Giorgi è irriconoscibile anche nei singoli, soprattutto con Michieletto non letale in attacco e Lavia e Russo con che sbagliano. L'unico a salvarsi, almeno parzialmente, è Romanò.

La formazione di De Giorgi è in partita praticamente soltanto nel corso del secondo set, quando si porta sul 16-13, ma incassa la rimonta transalpina che si concretizza nel 25-21 del secondo set. Nel terzo, l'Italia va ancora sotto e la Francia sale sul 24-18. E i padroni di casa non sono il Giappone, perché chiudono senza subire la rimonta: finisce 25-20, 25-21, 25-21 e ora la formazione di casa si giocherà l'oro con la Polonia. All'Italia, invece, resta solo la sfida agli Stati Uniti per il bronzo.