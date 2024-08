Molinarolo si supera ed è sesta con personale nella finale dell'asta donne

© Grana/Fidal

Elisa Molinarolo realizza la miglior prestazione della sua carriera, nella finale del salto con l'asta femminile alle Olimpiadi di Parigi, chiudendo la sua prova in una eccellente sesta posizione grazie alla quota superata di 4.70, che rappresenta il suo nuovo personale ottenuto nell'occasione più importante, realizzandolo al primo tentativo come fatto per le misure di 4.40 e 4.60, mentre poi si deve arrendere con tre errori a 4.80, che sarebbe addirittura stato il primato italiano battuto di 7 centimetri.