Mira inossidabile: il tiratore Leonel Martínez torna ai Giochi dopo 40 anni

PARIGI 2024

Lo specialista venezuelano 60enne del tiro a volo aveva 20 anni quando prese parte ai Giochi di Los Angeles nel 1984

© Getty Images A 60 anni Leonel Martínez ha ancora la mira buona e tanta voglia di mettersi in gioco. Dopo aver gareggiato l'ultima volta alle Olimpiadi nella specialità del tiro a volo ai Giochi di Los Angeles nel 1984, il tiratore venezuelano si è infatti qualificato per Parigi 2024 e si sta preparando al meglio per essere ancora competitivo a quarant'anni dalla sua ultima presenza ai Giochi.

"Non considero molto l'età, anche perché mi sento meglio di quando avevo 20 anni", ha spiegato Martinez, che è l'atleta col secondo intervallo più lungo tra le apparizioni olimpiche della storia. Solo il cavaliere giapponese di dressage Hiroshi Hoketsu ha aspettato più tempo per tornare alle Olimpiadi avendo gareggiato per la prima volta a Tokyo nel 1964 ed è poi tornato ai Giochi di Pechino nel 2008.

Martínez, originario di Ciudad Ojeda, nello stato petrolifero occidentale di Zulia, non aveva intenzione di aspettare cosi' a lungo. Dopo aver terminato 41esimo su 70 a Los Angeles, Martínez aveva intenzione di competere ai Giochi di Seul nel 1988, ma per motivi personali non era riuscito a qualificarsi. Martínez si è assicurato il suo posto a Parigi dopo aver vinto la medaglia d'argento ai Giochi Panamericani di Santiago, in Cile, lo scorso anno. Ha mancato l'oro per un punto preceduto soltanto da Jean Pierre Brol, 41enne del Guatemala.

Martínez vinse la sua prima medaglia d'argento panamericana nel tiro al piattello quando l'evento si tenne a Caracas nel 1983, un anno prima di gareggiare alle Olimpiadi di Los Angeles.