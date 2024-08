Mauro Nespoli, l'arciere italiano sosia di Eminem

PARIGI 2024

L'aspetto fisico del campione italiano con il famoso cantante americano l'ha fatto spopolare sui social: "Ho guardato un sacco di foto negli ultimi due giorni e mi sto convincendo di assomigliargli un po'"

Eminem alle Olimpiadi? Il rapper americano sarebbe potuto essere stato avvistato sugli spalti a seguire qualche gara ma non è questo il caso, in molti l'hanno visto... in gara e di certo questo non è possibile. Non si tratta dunque del noto cantante di "Without Me" ma di Mauro Nespoli, l'arciere italiano e campione olimpico a caccia dell’ennesima medaglia nella sua carriera a Parigi 2024 (ne ha vinte tre in diverse edizioni dei Giochi, due argenti e un oro). La somiglianza fisica con Eminem nelle ultime ore l'ha fatto diventare famoso in tutto il mondo, diventando popolarissimo sui social. Dopo la sua prima uscita nelle qualificazioni agli ottavi del torneo è stato travolto, dunque, da un'ondata di celebrità internazionale. La foto che lo ritrae concentrato con barba, cappello e sguardo serio è stata accostata a quella dell'artista statunitense. Foto che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web ed è diventata virale. L'account @todayyearsoldig su X è stato uno dei tanti a condividere lo scatto di Nespoli affiancato all'artista con la didascalia "Eminem italiano #Paris2024". E proprio il campione olimpico è il primo a scherzarci su condividendo nelle proprie storie un divertente fotomontaggio.

© instagram

Nonostante la pressione mediatica, comunque, Nespoli hae poi ha. “Ho guardato un sacco di foto negli ultimi due giorni e. Forse la barba, di sicuro. Ed è un bene per lui che”, ha detto l'arciere italiano. Ha poi aggiunto: “Ho sentito molta energia quando sono sceso in campo. Ho provato sui social a. Spero che abbia visto il mio post“, ha concluso. Intanto Nespoli continua la preparazione per lain programmacontro il canadese. Chissà se avrà un tifoso in più, o almeno se farà un giorno due tiri con una star internazionale...