Manassero e Migliozzi tornano alle Olimpiadi nel golf, pass per Piccolin e Vivarelli nel tennistavolo

PARIGI 2024

I quattro atleti hanno sfruttato la posizione nei rispettivi ranking incrementando così il bottino di pass per la Francia conquistati dall'Italia

© Getty Images Manca sempre meno all'inizio delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024, eppure l'Italia continua a incrementare il bottino di pass per la Francia. Gli accessi alla competizione a cinque cerchi arrivano dal golf e dal tennistavolo grazie a Matteo Manassero e Guido Migliozzi da una parte, Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli dall'altra.

Con la conclusione degli US Open si è completata la lista dei sessanta giocatori che scenderanno in campo sul green transalpino dove saranno presenti sia il 31enne veronese, tornato al successo nel DP World Tour dopo undici anni, che il 27enne vicentino, in entrambe in casi alla seconda partecipazione alle Olimpiadi. Niente da fare invece per Francesco Molinari che avrebbe dovuto entrare nei primi dodici nel torneo americano per sperare nella convocazione.

Nel tennistavolo ci sarà invece la seconda chance per Debora Vivarelli, già presente a Tokyo dove venne eliminata dall'australiana Lay Jian Fang, mentre sarà l'esordio assoluto per Giorgia Piccolin. Rispettivamente le due azzurre si presenteranno a Parigi come numero 60 e numero 82 della classifica ITF centrando un risultato che è mancato invece fra i colleghi maschi con Niagol Stoyanov, 123° e Matteo Mutti 125° nel ranking mondiale.