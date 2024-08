Le Farfalle della ritmica regalano il secondo bronzo all'Italia: "Questa è la risposta a quanto accaduto negli ultimi tre anni"

PARIGI 2024

Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno conquistato il terzo posto alle spalle di Cina e Israele confermando il risultato di Tokyo 2020

© Getty Images Finale amaro per l'Italia della ginnastica ritmica che, dopo aver sognato di conquistare l'argento nella prova a squadre, si sono dovute accontentare al fotofinish della medaglia di bronzo. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno infatti confermato il risultato di Tokyo 2020 regalando alla spedizione azzurra a Parigi il trentasettesimo podio.

Un risultato che ha comunque colpito le ragazze di Emanuela Maccarani che, dopo due rotazioni complesse, si sono dovute arrendere a Cina e Israele. Un traguardo comunque importante dopo un avvicinamento difficile e che è stato accompagnato dal bronzo di Sofia Raffaeli nell'all-around.

"Ci siamo riconfermate di bronzo dopo Tokyo e, in generale nello sport non è mai scontato. Siamo rimaste concentrate fino all'ultimo e abbiamo cercato di far il massimo possibile per la ginnastica dopo tre anni troppo difficili - ha spiegato Maurelli ai microfoni della Rai parlando anche dell'inchiesta sulla ginnastica italiana -. Noi non ci siamo mai esposte perché la nostra risposta è stata quella di lavorare e fare quanto amiamo. La squadra è rimasta sempre compatta, le nostre allenatrici non hanno mai saltato un giorno in palestra. La medaglia olimpica è qualcosa che tutti vogliono, ma solo chi fa squadra, la porta a casa".