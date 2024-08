La tedesca Beck: "Ho vomitato 9 volte, qualità acqua Senna è approvata"

© Getty Images

Continuano a far discutere le condizioni della Senna. A quarantotto ore dalla gara femminile della 10 chilometri di fondo nelle acque del fiume, la nuotatrice tedesca Leonie Beck non si è sentita bene facendo sapere le proprie condizioni di salute tramite i propri canali social: "Ho vomitato nove volte e ho avuto la diarrea", ha scritto. Poi conclude ironicamente: "La qualità dell'acqua nella Senna è approvata". Beck, vincitrice di tre ori mondiali in acque libere tra Budapest 2022 e Fukuoka 2023, ha chiuso al nono posto la propria gara. Terza l'azzzurra Ginevra Taddeucci.