L'Italia sceglie gli azzurri per la canoa slalom: occhi puntati su Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro

PARIGI 2024

Il direttore tecnico Daniele Molmenti ha diramato le convocazioni in attesa di conoscere l'eventuale ripescaggio di Zeno Ivaldi nella kayak cross

© Getty Images L'Italia della canoa slalom si prepara ad affrontare un'Olimpiade da protagonista presentandosi con quattro dei sei atleti a disposizione di ogni nazionale. La squadra azzurra sarà presente in tutti gli appuntamenti dello slalom classico, mentre sarà necessario attendere un eventuale ribaltone per vedere se si aggiungerà qualcun altro proveniente dal kayak cross.

La sfida interna ha portato il direttore tecnico Daniele Molmenti a puntare su Marta Bertoncelli che rappresenterà gli azzurri nella canadese femminile spuntandola nella selezione interna dopo l'ultima tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Praga. Discorso simile in campo maschile dove ci sarà Raffaello Ivaldi che ha sfruttato il pass non nominale conquistato lo scorso anno da Paolo Ceccon con il bronzo ai Mondiali.

Più scontata la scelta nel kayak dove saranno schierati Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro, campione europeo in carica e vincitore dell'ultimo appuntamento agonistico. Potendo schierare due atleti per gara, abbastanza scontata la presenza di quest'ultimi due anche nel kayak cross dove potrebbe comparire anche Zeno Ivaldi, attualmente prima riserva in campo olimpico. Più difficile la presenza di Raffaello Ivaldi e Marta Bertoncelli, tuttavia la decisione in tal caso spetterà a Molmenti.