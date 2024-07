Hockey Prato: l'australiano Dawson si amputa un polpastrello per partecipare alle Olimpiadi

HOCKEY PRATO

© Getty Images C'è chi è pronto a tutto pur di partecipare ai Giochi Olimpici, anche a costo dei sacrifici più folli. È il caso di Matthew Dawson, giocatore di hockey su prato dell'Australia. Ferito all'anulare della mano destra pochi giorni prima del via di Parigi 2024, il giocatore ha scelto di farsi amputare il polpastrello del dito per non compromettere la partecipazione alla terza Olimpiade della sua carriera.

Vice-campione olimpico di hockey su prato a Tokyo nel 2021, Dawson ha dovuto scegliere tra un gesso e l'amputazione di un polpastrello. La prima soluzione non gli garantiva la partecipazione ai Giochi Olimpici, quindi ha scelto la seconda. "Non ho avuto molto tempo per prendere la mia decisione - ha spiegato al media australiano 7News -. Ma avevo tutte le informazioni necessarie per prendere questa decisione non solo per poter giocare a Parigi, ma anche per il futuro".

Sorpreso ma felice della decisione di Dawson l'allenatore dell'Australia Colin Batch. "Non sono sicuro che l'avrei fatto, ma lo ha fatto, quindi è fantastico", ha riso il tecnico.

