Disavventura per Zico: rubata una valigetta con orologi, diamanti per un valore di 500mila dollari

PARIGI 2024

La leggende del calcio, ospite della delegazione brasiliana ai Giochi, ha vissuto attimi di paura. Aperta un'indagine, al momento non ci sono testimoni

Notte da Incubo per l'ex campione brasiliano Zico, a Parigi per assistere alle Olimpiadi su invito della sua delegazione nazionale. La leggenda del calcio brasiliano è stata derubata: un bottino non indifferente per i ladri, che hanno agito a colpo sicuro, dal valore complessivo di 500mila dollari. Secondo la ricostruzione di Le Parisien, Zico stava per salire su un taxi quando gli è stata sottratta una valigetta molto preziosa, contenente un Rolex, vari gioielli con diamanti, 2mila dollari e 2mila euro in contanti. Il furto è avvenuto al 19° arrondissement di Parigi, nella zona nordorientale della Capitale. Soprannominato il “Pelé Bianco” Zico è stato uno dei migliori giocatori del Brasile negli anni '80.

Ma analizziamo la dinamica dei fatti. Non è dato sapere il perché Zico stesse girando con quella valigetta, fatto sta che l'ex calciatore l'ha appoggiata nel bagagliaio posteriore del taxi quando un individuo, che si è avvalso della complicità di un secondo uomo, ha creato un diversivo al momento dell'uscita del campione brasiliano dal suo albergo, distraendo l'autista e consentendo così al complice di effettuare il furto (il finestrino della vettura era aperto secondo la ricostruzione). Secondo la polizia per cercare di individuare i colpevoli è stata aperta un'indagine dalla Brigata per la Ricerca e l'Intervento, anche se al momento non ci sarebbero testimoni dell'accaduto che potrebbero agevolare l'identificazione dei criminali.