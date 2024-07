Dall'esordio della break dance al primato dell'Italia: tutti i numeri di Parigi 2024 

OLIMPIADI ESTIVE

La rassegna a cinque cerchi prenderà il via nella serata di venerdì 26 luglio vedendo la presenza di 11.475 atleti suddivisi provenienti da 205 delegazioni e suddivisi in 45 discipline

La grande attesa è finita e, nonostante i disagi e le bizze del meteo, Parigi è pronta ad aprire la trentatreesima edizione dei Giochi Olimpici Estivi. Una rassegna che coinvolgerà la capitale transalpina dalla serata del 26 luglio all'11 agosto prossimi coinvolgendo i principali atleti a livello mondiale in una kermesse che, nonostante passi il tempo, rimane sempre il sogno che ogni atleta vorrebbe vivere.

Vedi anche parigi 2024 Bufera sulle Olimpiadi: incendi e vandalismo. Il governo: "Atti criminosi" Un appuntamento a cui non vorrebbe mancare nessuno come dimostrato dall'imponente presenza di atleti che animeranno le quarantacinque discipline in programma complice l'ingresso della break dance, all'esordio ai Giochi, a cui si aggiungono le conferme di arrampicata sportiva, skateboard e surf. Al via della rassegna ci saranno 11.475 atleti suddivisi in 5.842 uomini e 5.633 donne portando di fatto per la prima volta a una parità di genere, il tutto con discipline molto gettonate come l'atletica leggera con 2.132 atleti (1.091 uomini e 1.041 donne) seguita dal nuoto con 857 (464 uomini e 393 donne), canottaggio con 503 e hockey su prato con 454. Lo sport con meno atleti impegnati sarà la BMX con soli 25 iscritti (13 uomini e 12 donne).

Dando un occhio invece alle nazioni con più presenze spiccano senza dubbio gli Stati Uniti con 591 atleti, seguiti da Francia con 571, Germania con 468, Australia 460, Giappone con 447 e Cina con 404; mentre l'Italia si presenta al settimo posto con 402 atleti, un record per la compagine tricolore che potrà schierare 208 uomini e 194 donne. C'è chi sarà presente invece soltanto con il portabandiera come nel caso di Belize, Liechtenstein, Nauru e Somalia.

Vedi anche parigi 2024 Un oro olimpico a 11 anni: la cinese Zheng Haohao punta a firmare il nuovo record di precocità ai Giochi Nel computo delle 205 delegazioni presenti spiccano le assenze di Russia e Bielorussia, rappresentanti dalla squadra degli atleti neutrali, ma al tempo stesso la presenza della spedizione degli Atleti Olimpici Rifugiati con trentasei rappresentanti e di alcune nazioni particolarmente curiose come Kiribati (nel cuore dell'oceano Pacifico sulla linea di cambiamento di data), eSwatini (ex Swaziland), Palau, Micronesia, Isole Salomone e Tuvalu.

Chiudendo la rassegna delle statistiche, l'atleta più giovane in gara è la cinese Zheng Haohao, specialista dello skateboard e decisa a migliorare il record di precocità in un eventuale successo con i suoi 11 anni e undici mesi. La più "esperta" sarà invece la canadese Mary Hanna che sarà riserva nella prova a squadre nel dressagge di equitazione alla veneranda età di 69 anni. Qualora non dovesse scendere in campo, il primato spetterebbe allo spagnolo Juan Antonio Jimenez Cobo che a sessantacinque anni sarà al via nella stessa competizione sia individuale che a squadre.