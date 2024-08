Alfred domina la finale dei 100 metri donne con un eccezionale 10"72 

PARIGI 2024

La velocista del piccolissimo stato di Santa Lucia si impone nella finale dei 100 metri davanti alla favorita statunitense Richardson. L'azzurra Dosso eliminata in semifinale

© Getty Images La velocista della piccolissima isola di Santa Lucia, Julien Alfred, già campionessa del mondo questo inverno a Glasgow sui 60 indoor, ha polverizzato la concorrenza delle avversarie nella finale dei 100 metri femminili grazie al grande crono di 10"72, suo primato personale nonché ovviamente del proprio paese, con la favorita statunitense Sha' Carri Richardson che si è dovuta accontentare del secondo posto, nettamente staccata in 10"87, mentre Melissa Jefferson sua connazionale è stata terza con 10"92

La velocista santaluciana era apparsa in splendida condizione già nella semifinale, corsa pure questa contro la Richardson, dove si era imposta rialzandosi negli ultimi metri in 10"87, mentre in un'altra semifinale la primatista italiana Zaynab Dosso aveva chiuso la sua avventura olimpica con il nono posto nella gara in 11"34, a dimostrazione di come la forma di inizio stagione, nonché degli europei di Roma, fosse molto lontana.