Pechino, snowboard cross: Omar Visintin di bronzo

snowboard cross

Il 32enne sale sul podio con uno splendido sorpasso nel finale. Oro all’austriaco Haemmerle davanti al canadese Grondin

Arriva l’ottava medaglia per l’Italia all’Olimpiade di Pechino 2022. Se la mette al collo Omar Visintin, autore di una straordinaria prestazione nello snowboard cross, in cui conquista il bronzo. Per il 32enne, che soltanto un mese e mezzo fa si era lussato un gomito in una caduta, è la prima medaglia olimpica. Il titolo va all’austriaco Alessandro Haemmerle, vincitore al fotofinish sul canadese Eliot Grondin. Ottavo Tommaso Leoni.

Omar Visintin fa impazzire di gioia lo snowboard cross italiano. Il 32enne nato a Merano si aggiudica il bronzo a Pechino 2022, prima medaglia olimpica al maschile nella storia per l’Italia, con una serie di prestazioni solide ed efficaci, culminate con il bel sorpasso nella parabolica a destra con cui scalza dal podio l’austriaco Julian Lueftner in finale. Per il vincitore della Coppa del mondo di snowboard cross nel 2014, con già in bacheca otto vittorie in Coppa del mondo (di cui due individuali) e un argento mondiale a squadre nel 2019, il bronzo olimpico arriva a meno di due mesi dalla lussazione del gomito sinistro a seguito di una caduta. Omar Visintin si è rialzato, si è ripreso in fretta per aggiudicarsi un meritato podio. Il successo va invece all’altro austriaco Alessandro Haemmerle, che al fotofinish supera il canadese Eliot Grondin e si mette al collo l’oro.

Buona prova anche per Tommaso Leoni, eliminato per un soffio nella stessa semifinale in cui Visintin si è qualificato per la lotta per la medaglia d’oro. Il 30enne di Asiago è poi sfortunato e cade nella finalina per il quinto posto, chiudendo in ottava posizione. Fuori agli ottavi di finale l’altro italiano Lorenzo Sommariva, coinvolto in una caduta. Il bronzo di Visintin significa ottava medaglia per l’Italia all’Olimpiade di Pechino 2022: è il quarto terzo posto dopo i due ori e gli altrettanti argenti conquistati nelle prime giornate.