Pechino 2022, ultima giornata al via: programma domenica 20, azzurri in gara e chiusura

Le Olimpiadi volgono ormai al termine e quella di domenica 20 febbraio è l'ultima giornata della rassegna di Pechino 2022. Ultimi cinque ori in palio, con tanti azzurri a caccia di medaglia. Si tratta della squadra mista di sci alpino parallelo con Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala e Alex Vinatzer, ma anche il bob a 4 con Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini (per Italia 1) e Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea e Alex Pagnini (per Italia 2). In pista anche Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz e Cristina Pittin per la 30 km di fondo. Alle 13 cerimonia di chiusura.

Getty Images