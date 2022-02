Pechino 2022, sul team event di sci domina il vento: niente gara

pechino 2022

L'Italia avrebbe dovuto partecipare, sfidando il team russo agli ottavi di finale, con Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala e Alex Vinatzer

Niente da fare per il team event di sci alpino. La gara a squadre mista, introdotta per la prima volta alle Olimpiadi del 2018, è stata annullata e rimandata al 20 febbraio (ultimo giorno dei Giochi di Pechino 2022) alle 2 italiane a causa del forte vento. Sulla pista di Yanqing, infatti, non c'erano le condizioni per gareggiare. Pechino 2022, vento impressionante sul team event di sci alpino Getty Images

La gara a squadre mista era stata posticipata prima alle 4, poi alle 5 e infine rimandata per le condizioni meteo. L'Italia avrebbe dovuto partecipare, sfidando il team russo agli ottavi di finale, con Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. La Brignone in particolare in questa gara va a caccia della terza medaglia nella stessa Olimpiade, cosa mai riuscita ad alcuna italiana nello sci.