Pechino 2022, slalom maschile: Sala miglior azzurro nella prima manche, comanda Strolz

sci

Tommaso è ottavo mentre Razzoli e Vinatzer al 12esimo e 17esimo posto, in testa l’austriaco davanti a Kristoffersen e Foss-Solevaag

Non benissimo l’Italia nella prima manche dello slalom speciale maschile all’Olimpiade di Pechino. L’unica nota parzialmente positiva è l’ottavo posto di Tommaso Sala, staccato 45 centesimi dall’austriaco Strolz. Al secondo e al terzo posto il duo norvegese composto da Kristoffersen e Foss-Solevaag, mentre sono distanti gli altri azzurri: Giuliano Razzoli chiude 12esimo a +0.87, Vinatzer 17esimo a +1’’47. Seconda manche alle 6.45.

Prima manche dello slalom speciale maschile all’Olimpiade di Pechino che non sorride all’Italia, con il sorprendente Tommaso Sala miglior azzurro all’ottavo posto in classifica generale. Il milanese è staccato 45 centesimi dall’austriaco Strolz, che chiude al comando grazie all’ottimo tempo di 53’’92. Alle sue spalle, raggruppati in pochissimi centesimi, i due norvegesi Kristoffersen (+0.02) e Foss-Solevaag (+0.06). Podio virtuale quindi equilibratissimo, con Sala che può ancora sperare in un miracolo (ma servirà una seconda manche perfetta) mentre sono distanti gli altri italiani: Giuliano Razzoli parte benissimo ma poi perde nella seconda parte di gara e alla fine chiude 12esimo staccato 87 centesimi, Alex Vinatzer incappa in una pessima giornata e colleziona errori a non finire che lo portano distante 1’’47 dalla vetta al 17esimo posto. Non finiscono la gara invece Feller e Braathen, tra i favoriti al titolo e ai piani alti della classifica della Coppa del mondo di specialità. Appuntamento con la seconda manche alle 6.45 ora italiana.