Pechino 2022, sci di fondo: Pellegrino è di nuovo d'argento nello sprint

SESTA MEDAGLIA

Il 31enne di Aosta replica il secondo posto di Pyeongchang 2018 e chiude alle spalle di Klaebo: è la sesta medaglia per l'Italia in questa Olimpiade invernale

Come a Pyeongchang 2018, Federico Pellegrino è d'argento nello sci di fondo a Pechino 2022. Nella finale di sprint a tecnica libera maschile, il 31enne chiude al secondo posto alle spalle dell'irraggiungibile Johannes Hoesflot Klaebo: il norvegese parte forte, si mette subito davanti a tutti e si ripete dopo l'oro in Corea, mentre il bronzo va al russo Alexander Terentev. Per l'Italia è la sesta medaglia in questa Olimpiade invernale. Pellegrino è ancora d'argento nel fondo Getty Images

Impresa di Federico Pellegrino, che regala all'Italia la sesta medaglia a Pechino 2022, il quarto argento di questa rassegna invernale per la spedizione azzurra. Il 31enne deve arrendersi, come a Pyeongchang 2018, soltanto all'eterno Johannes Klaebo, che replica l'oro vinto in Corea. L'italiano ci prova nei metri finali, ma il norvegese è irraggiungibile e vince meritatamente, seppur con un distacco non elevato.

La cavalcata di Pellegrino parte in mattinata, con il sesto posto nelle qualificazioni a 4"52 da Chanavat: sarà con il francese che l'azzurro ingaggerà un duello ai quarti, vinti per 35 centesimi davanti proprio al transalpino. In semifinale, l'italiano trionfa anticipando per 0"6 Klaebo, infiammando la finale e il testa a testa per l'oro. Nell'atto conclusivo, però, il norvegese parte forte, impone il suo ritmo a partire da metà gara, dopo una prima parte con il gruppo compatto, e accelera. All'ultimo rettilineo, Pellegrino prova ad affiancare Klaebo ma non riesce a battere il campione olimpico, che si ripete con il tempo di 2'58"06, con il 31enne di Aosta secondo a 0"26. Completa il podio il russo Alexander Terentev davanti a Maki, quinto Maltsev e sesto Svensson.

Per Pellegrino è la seconda medaglia olimpica dopo quella, sempre d'argento, vinta a Pyeongchang 2018. Una vera impresa, che regala un'altra soddisfazione alla spedizione azzurra a Pechino 2022.