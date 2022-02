Pechino 2022: pene congelato per un fondista finlandese durante la 50km

Un infortunio che a qualcuno farà sorridere, ma non ditelo a Remi Lindholm. Il fondista finlandese si è infatti lamentato per il suo pene congelato a causa delle condizioni climatiche estreme, in occasione della 50Km maschile (accorciata a 30km, ndr) alle Olimpiadi di Pechino 2022. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Lindholm è arrivato 28° e ha avuto bisogno di un impacco termico al termine della gara per riscaldare un'area particolarmente sensibile del suo corpo.

afp