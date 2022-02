Pechino 2022, Pellegrino: "Argento incredibile dopo un anno difficile"

SCI DI FONDO

L'azzurro: "Testa e corpo super. Bello vedere l'orgoglio di compagni e tecnici"

Federico Pellegrino molto contento dopo l'argento nello sprint di sci di fondo: "È qualcosa d'incredibile. Ho iniziato a sognare questa corsa otto anni fa. E negli ultimi anni, il sogno è diventato passo dopo passo un obiettivo, e raggiungere questo obiettivo di una medaglia per me è qualcosa di incredibilmente emozionante. È stato un anno veramente difficile e questo è incredibile", ha spiegato l'azzurro. Pellegrino, che sprint: è ancora d'argento Getty Images

"Ho messo in pista tutte le mie qualità. Tattica, tecnica, i miei sci erano incredibili. La mia testa era super e il corpo pure. Non è stato un facile avvio di stagione a dicembre, ho cambiato tutto. Dunque oggi l'emozione era molto grande e si poteva vedere l'orgoglio dei miei compagni, dei miei tecnici. Tutte le persone che lavorano molto su questo erano contenti e questa è la cosa più felice per me" ha concluso Pellegrino.