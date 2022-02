Pechino 2022: Lollobrigida bronzo, seconda medaglia per lei

PATTINAGGIO

La pattinatrice romana sale ancora sul podio dopo l’argento nei 3.000 metri: chiude alle spalle di Schouten e Blondin nella mass start di speed skating

Francesca Lollobrigida si prende la medaglia di bronzo nella mass start di speed skating. In occasione della penultima giornata dell’Olimpiade invernale di Pechino 2022 la pattinatrice di velocità di Frascati riesce a salire sul podio per la seconda volta in questa edizione. Dopo l’argento nei 3.000 metri, infatti, il finale della mass start di pattinaggio di velocità le regala il terzo posto alle spalle di Irene Schouten e Ivanie Blondin. Il bis della Lollobrigida, bronzo in mass start Getty Images

Olimpiade fantastica per Francesca Lollobrigida. La finale della mass start di speed skating, che chiude il programma di questa edizione olimpica per quanto riguarda il pattinaggio su ghiaccio, si svolge tutto secondo copione: oro per l’olandese Irene Schouten, argento per la canadese Ivanie Blondin e bronzo per l’azzurra. Erano le tre favorite, esattamente in questo ordine. La pattinatrice di Frascati ha rischiato di cadere alla penultima curva a causa di un contatto con la giapponese Sato. Là ha perso contatto da Schouten e Blondin, che si sono giocate la vittoria: la rappresentante dei Paesi Bassi era nettamente superiore e ha vinto con margine lo sprint.

Peccato per quell’episodio nel finale, ma questa Schouten sarebbe stata comunque difficilmente battibile. Poco male in ogni caso: il bronzo segue l’argento conquistato nei 3.000 metri qualche giorno fa. Per Lollobrigida è il modo migliore per quello che sarà poi il suo ruolo di portabandiera dell’Italia domani nella cerimonia di chiusura dei Giochi invernali. Terzo oro per Irene Schouten a Pechino 2022 dopo quelli dei 3.000 e 5.000 metri.