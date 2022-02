Pechino 2022, la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici

la cerimonia

Al "Nido d'uccello" di Pechino va in scena il capitolo conclusivo delle Olimpiadi invernali

Il capitolo conclusivo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 arriva dal "Nido d'uccello" della capitale cinese, dove alle ore 13 prenderà il via la cerimonia di chiusura dei Giochi. In occasione del programma che chiude la rassegna tutte le delegazioni sfileranno nuovamente in un clima di festa, con l'Italia che sarà presente con la portabandiera Francesca Lollobrigida e la portabandiera d'Europa Arianna Fontana. Ci sarà poi spazio anche per il passaggio del testimone verso Milano-Cortina 2026, col sindaco di Pechino che passerà la bandiera olimpica al presidente del Cio, che a sua volta la passerà a Beppe Sala e Gianpietro Ghedina, sindaci di Milano e Cortina, che la sventoleranno per otto volte. Getty Images

Ore 13.10 - Tutti i portabandiera entrano in scena: per l'Italia, come detto, c'è Francesca Lollobrigida. Poco dopo seguono, come sempre, tutti gli atleti delle varie delegazioni.

Ore 13.05 - Risuona al "Nido d'uccello" l'inno cinese, mentre la bandiera viene issata accanto a quella del Cio. Presente il presidente cinese Xi Jinping.

Ore 13 - Alle ore 13 italiane, ore 20 locali, a Pechino prende il via la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali. In scena un grande fiocco di neve con tanti piccoli fiocchi danzanti ai suoi piedi.

Ore 12.30 - Mancano 30 minuti all'inizio della cerimonia di chiusura, tanta festa e gioia per le delegazioni che hanno preso parte a questa rassegna. L'Italia, che ha chiuso le Olimpiadi col 13° posto nel medagliere, sfilerò con la portabandiera Francesca Lollobrigida.