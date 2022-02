Pechino 2022: Italia fuori ai quarti nel team event di sci alpino

SCI ALPINO

Bassino, Brignone, De Aliprandini e Vinatzer sono sconfitti dagli Stati Uniti nell’ultimo atto ai Giochi dello sci alpino

L’Italia termina ai quarti di finale il proprio percorso al team event, ultimo atto a cinque cerchi dello sci alpino. La compagine azzurra, forte di un quartetto esperto nella disciplina che ha visto gareggiare Marta Bassino, Federica Brignone, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, viene battuta dagli Stati Uniti di Mikaela Shiffrin con il punteggio di 3-1. Agli ottavi i nostri portacolori avevano sconfitto il Comitato Olimpico Russo.

Dopo il forte vento di ieri, che ne aveva impedito lo svolgimento, il programma dello sci alpino di Pechino 2022 si è chiuso così nell’ultima giornata dei Giochi con il team event. In una mattinata freddissima, si era già intuito che ci sarebbero state pochissime speranze di medaglia per l’Italia nello slalom parallelo a squadre. I tempi fatti registrare agli ottavi di finale contro il Comitato Olimpico Russo, battuto 3-1, erano già altissimi rispetto a quelli che poi sarebbero stati i nostri avversari ai quarti. In particolar modo facendo un paragone con i favoritissimi Stati Uniti.

Fatto sta che il quartetto composto da Marta Bassino, Federica Brignone, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer ha dovuto soccombere contro sciatori del calibro di Mikaela Shiffrin (battuta nella run, però, da Bassino), Paula Moltzan (una specialista del parallelo), River Radamus e Tommy Ford. Niente ultima gioia, quindi, per l’Italia all’Olimpiade invernale cinese. Ma 17 medaglie complessive rimangono comunque un ottimo bottino.