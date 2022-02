Pechino 2022, il ritorno in pista di Kamila Valieva è tra applausi e lacrime

Le luci dei riflettori di Pechino 2022 non potevano non essere puntate sulla pista dello Stadio Indoor per il programma corto di pattinaggio di figura dove si è esibita la russa Kamila Valieva. La giovane pattinatrice, che solo all'ultimo momento ha ricevuto il via libera del Tas per gareggiare dopo i problemi di doping, ha chiuso la giornata col miglior punteggio, ma è uscita dalla pista in lacrime. Infatti la 15enne durante la prova ha sbagliato il triplo axel, il primo salto della sua esibizione, collezionando un punteggio al di sotto delle aspettative.