Pechino 2022, il programma del 19 febbraio e gli azzurri in gara

PECHINO 2022

Otto titoli in palio nella penultima giornata dei Giochi con 23 italiani impegnati: occhi sul team event di sci alpino e sul pattinaggio di velocità con la Lollobrigida

Otto titoli olimpici in palio nella quindicesima giornata dei Giochi di Pechino 2022. Tra prove e gare ufficiali saranno 23 gli azzurri impegnati: si comincia col bob a 4, ma gli occhi saranno puntati soprattutto sul team eventi di sci alpino con Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala e Alex Vinatzer al via e sul pattinaggio di velocità con il ritorno di Francesca Lollobrigida. Nel pattinaggio di figura, invece, atto finale per Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

IL PROGRAMMA DI SABATO 19 FEBBRAIO (in rosso le finali, in grassetto gli azzurri in gara)

02.30, FREESTYLE: run 1 finale halfpipe uomini

02.30, BOB: prima manche bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.58, FREESTYLE: run 2 finale halfpipe uomini

03.00, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, ottavi di finale – Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

03.25, FREESTYLE: run 3 finale halfpipe uomini

03.40, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, quarti di finale – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

04.05, BOB: seconda manche bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

04.09, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, semifinali – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

04.28, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, finale per il bronzo – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

04.37, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, finale per l’oro – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

07.00, SCI DI FONDO: 50 km tecnica libera mass start uomini – Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

07.50, CURLING: finale per l’oro uomini (Svezia-Gran Bretagna)

08.00, SPEED SKATING: semifinale 1 mass start uomini – Michele Malfatti

08.15, SPEED SKATING: semifinale 2 mass start uomini – Andrea Giovannini

08.45, SPEED SKATING: semifinale 1 mass start donne

09.02, SPEED SKATING: semifinale 2 mass start donne – Francesca Lollobrigida

09.30, SPEED SKATING: finale mass start uomini – ev. Andrea Giovannini, Michele Malfatti

10.00, SPEED SKATING: finale mass start donne – ev. Francesca Lollobrigida

12.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma libero – Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

13.00, BOB: terza manche bob a 2 donne

13.05, CURLING: finale per il bronzo donne (da definire)

14.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo uomini (da definire)

14.30, BOB: quarta manche bob a 2 donne