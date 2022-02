Pechino 2022, Ghiotto incredulo: "Temevo di non farcela, che emozione"

Davide Ghiotto è ancora incredulo, non ha realizzato che quella al suo collo è la medaglia di bronzo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Per l'azzurro, terzo alle spalle di Van der Poel e Roest, un risultato accolto con l'urlo di gioia: "Sarà sicuramente un ricordo indelebile che rimarrà impresso nella mia mente. Al di là della medaglia, sono contento perché da un po’ di anni non riuscivo a migliorarmi e temevo di non farcela. Invece l’ho fatto nella gara più importante, ho fatto le cose fatte bene".

Ghiotto di bronzo, è super speed skating Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte