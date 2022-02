Pechino 2022, combinata alpina donne: Brignone di bronzo, bis Gisin

COMBINATA FEMMINILE

L’azzurra si prende uno splendido terzo posto dietro alla campionessa olimpica in carica e all’altra svizzera Holdener. Shiffrin ancora fuori



Lo sci alpino femminile regala un’altra, stupenda medaglia all’Italia nell’Olimpiade di Pechino 2022. Merito di Federica Brignone (già argento nel gigante), che si mette al collo il bronzo nella combinata alpina femminile con una prova solida in discesa e costante nello slalom. Davanti a lei festeggia la Svizzera, che realizza una doppietta con Michelle Gisin e Wendy Holdener. Incubo Shiffrin: esce ancora.

Federica Brignone scrive una volta di più il suo nome nella storia dello sci alpino italiano. L’azzurra, già argento nello slalom gigante, conquista uno splendido bronzo nella combinata alpina femminile dell’Olimpiade di Pechino 2022, diventando la prima donna nella storia del nostro Paese a salire sul podio olimpico della disciplina. Un terzo posto meritato, figlio di una prestazione efficace nella discesa libera, terminata in ottava posizione, e una prova brillante nello slalom speciale, in cui rimane dietro soltanto a due specialiste della disciplina. Davanti a lei infatti festeggia alla grande la Svizzera, che mette a segno una magica doppietta con Michelle Gisin e Wendy Holdener. Troppa differenza tra le due elvetiche e le altre: Gisin, campionessa olimpica in carica si conferma con 1”05 di vantaggio sulla connazionale, bronzo pochi giorni fa nello slalom, e ben 1”85 sulla Brignone. Per l’italiana è la seconda medaglia a Pechino e la terza olimpica in carriera. Fuori dal podio invece la ceca Ester Ledecka, staccata di 8 decimi dall’azzurra, e le austriache Huber e Scheyer, quinta e sesta.

Slalom speciale drammatico per Mikaela Shiffrin, che conclude un’Olimpiade da incubo collezionando la terza uscita nelle discipline tecniche. La statunitense sbaglia ancora dopo pochi secondi e finisce fuori, rinunciando al sogno di una medaglia individuale in quest’edizione. Il tracciato abbastanza tecnico dello slalom tradisce diverse atlete, tra cui purtroppo anche le altre italiane rimaste in gara Nicol Delago e Marta Bassino, entrambe all’attacco nel cercare la manche perfetta per salire sul podio. Elena Curtoni era già uscita in discesa libera. Per l’Italia arriva comunque la sedicesima medaglia nell’Olimpiade di Pechino 2022, il settimo bronzo dopo i due ori e sette argenti conquistati nelle scorse giornate.