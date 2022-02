Pechino 2022, Brignone di bronzo: "Non potevo fare di più, due fantastiche medaglie"

Dopo aver ottenuto l'argento nel gigante, Federica Brignone fa bis con la combinata alpina conquistando il bronzo e la medaglia numero 16 della spedizione azzurra a Pechino. La 31enne milanese la commenta così: "Gisin e Holdener hanno sciato alla grande in slalom. Non avevo possibilità con loro e non avevo tanto margine in discesa per cercare una medaglia migliore. Sono stato fortunata che Shiffrin sia uscita. Ma questo è lo sci, questo è lo sport. Ho solo cercato di sciare al meglio senza correre troppi rischi".

Getty Images