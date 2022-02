Goggia: "La mia risonanza parla chiaro. Ho fatto i complimenti alla Brignone"

Sofia Goggia va oltre le polemiche: "Non commento, preferisco non commentare", ha detto la campionessa azzurra di sci all'arrivo all'aeroporto di Malpensa di ritorno dai Giochi invernali di Pechino in cui ha conquistato uno straordinario argento in discesa a soli 23 giorni di distanza dal grave infortunio durante il SuperG di Cortina (trauma distorsivo, lesione parziale del legamento crociato e piccola frattura del perone al ginocchio sinistro). Niente replica dunque al duro attacco nei suoi confronti da parte di Maria Rosa Quario, giornalista, ex sciatrice della Valanga Rosa e mamma di Federica Brignone. "Sofia Goggia è molto egocentrica. Ha una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni e se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni", ha detto la Quario al Tg Zero di Radio Capital. "Se ho sentito la Brignone? Le ho fatto i complimenti per il bronzo appena sono scesa dall'aereo", ha risposto la Goggia.