milano cortina 2026
LA SPERANZA

Sci, Brignone: "In pista non prima di metà novembre, sogno l'Olimpiade"

La campionessa azzurra sta recuperando dal grave infortunio patito lo scorso 3 aprile durante i Campionati italiani di sci

di Redazione
31 Ott 2025 - 18:44
© ansa

© ansa

Federica Brignone, a meno di 100 giorni dall'inizio dei giochi invernali di Milano-Cortina, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui ha fatto il punto sul suo gravissimo infortunio e sulla possibilità di essere al via all'Olimpiade di casa: "Mi restano due grandi sogni: essere al via come atleta e avere l'onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale. Vivere un'Olimpiade in Italia è qualcosa di straordinario. Per me sono sicuramente un grande obiettivo".

Brignone entra poi nel dettaglio in merito ai tempi di recupero dal grave infortunio patito lo scorso 3 aprile durante i Campionati italiani di sci: "Il mio percorso sulla neve ricomincerà non prima di metà novembre, solo allora potrò essere più precisa. Prendo la mia energia dalle sfide e dal desiderio di volermi migliorare tutti i giorni ed è questo quello che mi dà più forza. Non sono una persona che crede molto nella fortuna, ma credo nel duro lavoro e nel costante impegno giorno dopo giorno per riuscire a migliorarsi sempre".

federica brignone
milano-cortina 2026
olimpiadi invernali 2026
