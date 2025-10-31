Sci, Brignone: "In pista non prima di metà novembre, sogno l'Olimpiade"

Federica Brignone, a meno di 100 giorni dall'inizio dei giochi invernali di Milano-Cortina, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui ha fatto il punto sul suo gravissimo infortunio e sulla possibilità di essere al via all'Olimpiade di casa: "Mi restano due grandi sogni: essere al via come atleta e avere l'onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale. Vivere un'Olimpiade in Italia è qualcosa di straordinario. Per me sono sicuramente un grande obiettivo".