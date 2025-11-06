Milano-Cortina 2026, presentata a Verona la Cerimonia di Chiusura: "Ci auguriamo sia con noi anche la presidente del Consiglio"

Una scelta che è stata condivisa anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Verona Damiano Tommasi che hanno spinto per l'arrivo dei Giochi nella città scaligera: "A Verona non ci siamo per caso, pur non essendo una città di sport invernali, ma la sua presenza ha dato competività a una candidatura per le zone dolomitiche. Non è stata una passeggiata e alla fine l'Italia entra nel ristretto numero di stati che hanno ospitato due volte i Giochi. Quando si è pensato alla cerimonia di chiusura, la mia idea è stata di fare la cerimonia di chiusura dei Giochi e quella di apertura delle Paralimpiadi nel teatro più antico del Mondo. E questo credo abbia rappresentato un qualcosa in più - ha spiegato il governatore a cui hanno fatto eco le parole del primo cittadino -. È una situazione particolare, ho avuto la fortuna di essere ad Atlanta nel 1996 e ho il rimpianto di non aver partecipato alla Cerimonia di apertura. Ora mi trovo a rappresentare la città per questo evento unico, in un luogo unico. La città si sta preparando in maniera concreta, rimanendo sul pezzo per arrivare preparati. Un evento che porterà anche tante personalità, di conseguenza servirà un servizio d'ordine diverso. C'è l'adrenalina e lo stress per l'impegno".