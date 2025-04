Milano-Cortina 2026, Varnier annuncia: "Stiamo valutando una cerimonia d'apertura diffusa"

"Sappiamo che a Milano non sarà possibile avere tutti gli atleti che saranno molto distanti. Per la prima volta nella storia applicheremo il concetto di cerimonia d’apertura diffusa - ha spiegato Varnier -. Ci sarà la cerimonia che sarà a San Siro, ma ci saranno anche dei pezzi di cerimonia che andranno in scena in alcune località. Ciò permetterà non solo agli atleti, ma anche alle popolazioni di quei territori di far parte della grande festa dei Giochi".