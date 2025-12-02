Riccardo Lorello sogna un'Olimpiade in casa con lo speed skating: "Non mi sarei mai aspettato di potermi allenare a Rho"

È stato molto emozionante gareggiare per la prima volta sulla pista che ospiterà le prossime Olimpiadi. L'ambiente e le sensazioni sono molto belle, l'impianto pure, molto all'avanguardia. È stata una gara senza grandi aspettative, anche perché il ghiaccio era nuovo. Non sapevamo come sarebbe stata e quali sarebbero stati i tempi di riferimento.