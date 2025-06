Olimpiadi Invernali, prime convocazioni per l'hockey su ghiaccio: tornano le stelle dell'NHL, l'Italia si affida a Damian Clara

Fra i nomi inseriti nei roster momentanei (i definitivi saranno noti a inizio 2026) spiccano quelli di Sidney Crosby e Connor McDavid per il Canada, Auston Matthews e Matthew Tkachuk per gli Stati Uniti, Leon Draisaitl per la Germania, David Pastrňák per la Repubblica Ceca, William Nylander per la Svezia e Aleksander Barkov per la Finlandia.