Marcel Hirscher torna dopo l'infortunio: nel mirino le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Ripresosi dalla rottura del crociato dopo una lunga convalescenza, Hirscher ha ricevuto il via libera dei medici per riprendere l'attività agonistica e potrà così sfruttare le diciassette wild card messe a disposizione dalla FIS la scorsa stagione e mai utilizzate. Una sorta di "ranking protetto" che è stato approvato nuovamente dall'organo internazionale nel corso del Congresso andato in scena a Ginevra e che permetterà al portacolori dei Paesi Bassi di partire poco dopo il pettorale numero 30. Un vantaggio che gli consentirà di inseguire anche la qualificazione ai Giochi in programma in Italia il prossimo febbraio.