Stefania Constantini lancia il curling verso Milano-Cortina 2026: "Il podio è l'obiettivo, ma non so se ancora con il doppio misto"

Stefania Constantini è già entrata nella storia del curling mondiale dopo aver regalato insieme ad Amos Mosaner il primo storico oro all'Italia alle Olimpiadi Invernali. Da quel successo nel doppio misto sono passati quasi quattro anni eppure la 25enne di Cortina d'Ampezzo non sembra volersi accontentare tanto da puntare a confermarsi nell'edizione casalinga dei Giochi. La portacolori delle Fiamme Oro Moena affronterà Milano-Cortina 2026 da capitana della Nazionale Femminile e la voglia di mettersi al collo un'altra medaglia è tanta, ma la speranza di riportare sul ghiaccio quel tandem vincente è ancora viva come spiegato in occasione della Winter Edition di "Bomber vs King", promossa da Gillette.