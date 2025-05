Allianz presenta il progetto “Sognando Milano-Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”

Come già per “Sognando Parigi 2024: 7 atleti un solo traguardo”, questi 6 nuovi grandi atleti e paratleti sono stati scelti per creare un team virtuale di Allianz bilanciato e ben assortito tra diverse discipline sportive, per età, riconoscibilità e criteri di inclusione, oltre che per affinità con alcuni dei valori sportivi in cui Allianz si riconosce, come lo spirito positivo e la capacità di andare oltre gli ostacoli. Le loro storie personali, le loro gesta atletiche, il loro palmarès fanno di questi 6 atleti e paratleti – donne e uomini – degli straordinari testimonial con cui Allianz intende affermare la propria riconoscibilità in ambito sportivo.