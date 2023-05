Napoli, Osimhen: "Siamo partiti da sfavoriti, ma ci abbiamo creduto fino alla fine"

© Getty Images

È lo scudetto del Napoli, ma è anche soprattutto quello di Victor Osimhen che a suon di gol ha saputo trascinare gli azzurri al terzo titolo della storia al termine di una cavalcata eccezionale. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'attaccante nigeriano si è detto entusiasta per il traguardo raggiunto: "Abbiamo lottato per vincerlo, per ottenerlo. Ho lavorato tanti anni per ottenere tutto questo e ora me la godo".