Motor Bike Expo 2020: vivi una giornata con un pilota di fuoristrada

MOTOR BIKE EXPO 2020

Motor Bike Expo 2020, in collaborazione con FIM, ha pensato ad un evento straordinario per tutti i fanatici dell'off-road motociclistico: "Una giornata con il tuo pilota". Alcuni selezionati visitatori potranno infatti trascorrere un'intera giornata al fianco di campioni che hanno fatto la storia della regolarità e dell’enduro: Giovanni Sala, Gualtiero Brissoni, Pierluigi Rottigni e Stefano Passeri.

Ogni mattina i piloti condivideranno con gli iscritti tecniche di guida, aneddoti, teoria del fuoristrada ed esperienze di vita mentre nel pomeriggio si entrerà nel clou dell’attività, infilati casco, guanti e stivali si girerà in una vera e propria pista da enduro, allestita dagli organizzatori nell’area esterna B2 del quartiere fieristico.

Il format verrà ripetuto nei quattro giorni di manifestazione e per per partecipare è necessario essere iscritti al Privilege Club di Motor Bike Expo, possedere la licenza della Federazione o la tessera FMI 2020 in corso di validità; altro documento necessario è un certificato d’idoneità medico-sportiva. Tutta la documentazione dovrà essere allegata in fase di candidatura e sarà parte fondamentale del processo di selezione.