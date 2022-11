Senegal, il giorno perfetto di Moussa Ndiaye: matrimonio e convocazione per il Mondiale

© Getty Images

Moussa Ndiaye non scorderà mai nella sua vita il 19 novembre 2022. Un giorno indimenticabile per il 20enne terzino dell'Anderlecht che si è sposato e nelle stesse ore ha ricevuto la convocazione in extremis da parte del ct del Senegal Aliou Cissé, che lo ha scelto al posto dell'infortunato Mané. La sua chiamata, però, è anche legata ai problemi amministrativi per ottenere la cittadinanza senegalese da parte del difensore del Monaco Ismail Jakobs, che ha giocato nelle giovanili della Germania. Ndiaye ha dovuto rimandare il viaggio di nozze e si è prontamente messo in viaggio verso il Qatar.