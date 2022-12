Qatar 2022, via agli ottavi: Olanda e Argentina favorite, ma è il Mondiale delle sorprese

OTTAVI DI FINALE

Usa e Australia sognano l'impresa, si gioca alle 16 e alle 20 italiane

Finita la fase a gironi forse più sorprendente di sempre, a Qatar 2022 è tempo di fare davvero sul serio e oggi si apre la fase a eliminazione diretta con due sfide degli ottavi di finale, Olanda-Usa alle 16 e Argentina-Australia alle 20, che sulla carta possono sembrare decisamente indirizzate, ma questo Mondiale ci ha già insegnato che può succedere di tutto...

OLANDA-USA - Nell'ultima sfida tra le due, gli americani si sono imposti 4-3 in amichevole, ma nelle prime tre gare la squadra di Van Gaal ha dimostrato di avere solidità e un buon impianto di gioco per poter ambire al passaggio del turno. Il ct orange è in dubbio se schierarsi con una o due punte, ma certamente punterà ancora su Gakpo, talento del Psv in gol in tutte le gare del girone. Nessun dubbio invece per Berhalter, che ha tutti a disposizione: Pulisic è recuperato e farà parte del tridente completato, come di consueto, da Weah e Sargent. McKennie, Adams e Musah a metà campo, mentre al centro della difesa torna Zimmermann.

PROBABILI FORMAZIONI

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, Klaassen, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay. Ct. Van Gaal

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic. Ct. Berhalter

ARGENTINA-AUSTRALIA

L'Argentina è in crescita e dopo la sconfitta a sorpresa con l'Arabia Saudita, l'Australia torna agli ottavi a sedici anni di distanza dalla sconfitta contro l'Italia nel 2006, il pronostico che sembra scontato e la gara sembra quella giusta per il riscatto di Messi dopo l'errore dal dischetto con la Polonia. Il ct Scaloni punterà ovviamente ancora sulla Pulce e con lui sembra orientato a scegliere ancora Alvarez e Correa, con Lautaro (e anche Dybala) di nuovo in panchina. Nonostante la diffida, gioca Acuna da terzino sinistro. I diffidati dei Socceroos sono invece 4, ma il Ct Arnnold non fa calcoli e non intende cambiare la squadra che ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Correa, Messi, Alvarez. Ct Scaloni

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. Ct. Arnold