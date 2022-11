Mondiali Qatar 2022: gli italiani "tifano" Brasile e Spagna

LA RICERCA

Senza la Nazionale, ecco le preferenze dei tifosi azzurri. Piace il Senegal come rivelazione del Mondiale

© ufficio-stampa I Mondiali di Calcio di Qatar 2022 sono ai nastri di partenza. Ma senza la nostra nazionale al via, come gli italiani seguiranno partite in tv? E per chi faranno il tifo? A queste e altre domande ha provato a rispondere una ricerca condotta da SWG per Deliveroo che ha indagato su come gli italiani seguiranno la competizione di calcio più importante al mondo. Dovendo scegliere tra le big una nazionale da supportare, gli italiani mostrano simpatia in modo particolare per Brasile e Spagna (15% delle preferenze per entrambe): nello specifico, i verdeoro sono preferiti soprattutto tra gli over 55 (18%), la generazione che ha vissuto le grandi sfide tra gli Azzurri e il Brasile di Pelè e Zico ai Mondiali di Messico ‘70 e Spagna ‘82; gli iberici, invece, sono scelti soprattutto dagli under 35, gli appassionati più giovani affascinati dal tiki-taka che ha portato la Spagna sul tetto del mondo nel 2010. Al secondo posto l’Argentina (12%), seguita da Germania e Francia, storiche rivali europee degli Azzurri, appaiate in terza posizione con l’8% dei consensi. Tra ​ le cosiddette “underdog” invece, gli italiani vedono nel Senegal la possibile rivelazione del torneo. La nazionale africana è per il 27% degli intervistati la più promettente tra le outsider davanti alla Corea del Sud (12%) e al Marocco (11%). A seguire Canada (9%), Qatar, Ecuador e Costa Rica con l’8% delle preferenze.

Se però c’è una cosa che può mettere d’accordo tutti, questa è la pizza. Che si segua il Mondiale in famiglia, come dichiara di fare più di un italiano su tre (36%), o in compagnia di amici, come accade nel 20% e nel 40% tra gli under 35, la scelta del cibo è inequivocabile: l’abbinamento pizza e birra raccoglie la stragrande maggioranza delle preferenze con il 76% dei consensi.

