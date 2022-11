Mondiali, Arabia Saudita-Messico 1-2: la differenza reti condanna gli uomini di Martino

ARABIA SAUDITA-MESSICO 1-2

Non bastano le reti di Martin e Chavez: Al Dawsari e l'Arabia Saudita fanno fuori i nordamericani

Arabia Saudita-Messico: vittoria inutile dei nordamericani





































Finale di girone al cardiopalmo ai Mondiali 2022: il Messico vince 2-1 contro l'Arabia Saudita, ma è fuori per la differenza reti. A inizio ripresa segnano Martin (48') da pochi passi su calcio d'angolo e Chavez (52') con una splendida punizione all'incrocio, ma Al Dawsari insacca al 95' e condanna la formazione di Martino, che esce in virtù del -1 alla voce gol fatti e subiti contro lo 0 della Polonia, che sfiderà la Francia agli ottavi.

LA PARTITA

Il gruppo C di Qatar 2022 si chiude in modo clamoroso: il Messico batte 2-1 l'Arabia Saudita ma passa la Polonia per differenza reti. La paura blocca le due squadre nel primo tempo, e serve il gol ad inizio ripresa dell'Argentina per infiammare il match. Quasi in contemporanea con il match tra la Polonia e l'Albiceleste, si sblocca anche la sfida di Lusail, segna anche il Messico: da calcio d'angolo, la sponda di Montes diventa un assist vincente per Martin, che in area piccola insacca: 1-0.

Passano appena 4 minuti e Chavez segna un capolavoro su calcio di punizione, centrando l'incrocio dei pali dalla lunghissima distanza. Il Messico si scatena e Lozano si vede annullare il 3-0 per fuorigioco. Il raddoppio di Enzo Fernandez per l'Argentina dà la possibilità al Messico di passare con un gol, visto che il fair play favorisce Lewandowski e compagni. A chiudere i giochi, però, ci pensa Al Dawsari nel finale: al 95', ecco l'1-2 che chiude i giochi. Il Messico va ad un gol dagli ottavi ma è fuori, l'Arabia Saudita è invece ultima nonostante la sorprendente vittoria contro l'Argentina al debutto.

IL TABELLINO

ARABIA SAUDITA-MESSICO 1-2

Arabia Saudita (4-4-1-1): Al Owais 6; Al Ghannam 5,5 (43' st Bahebri sv), Al Amri 5, Tambakti 5,5, Al Boleahi 5,5 (37' Sharahili 5,5); Al Buraikan 5,5, Al Hassan 5,5 (1' st Madu 6), Abdulhamid 5,5, Al Dawsari S. 6,5; Kanno 5,5; Al Shehri 5 (17' st Al Oboud 5,5). A disp.: Al Rubaie, Al Aqidi, Otayf, Al Najei, Al Abed, Al Dawsari N., Asiri. All.: Renard 5

Messico (4-2-3-1): Ochoa 6,5, Sanchez 6 (41' st Alvarez K. sv), Montes 5,5, Moreno 6, Gallardo 6,5; Alvarez E. 6 (41' st Funes Mori sv), Chavez 7; Lozano 6, Pineda 6 (32' st Rodriguez 6), Vega 5,5 (1' st Antuna 6); Martin 7 (32' st Jimenez 6). A disp.: Talavera, Cota, Araujo, Vasquez, Arteaga, Romo, Gutierrez, Herrera, Guardado, Alvarado. All.: Martino 6,5

Arbitro: Oliver (Eng)

Marcatori: 2' st Martin (M), 7' st Chavez (M), 50' st Al Dawsari (A)

Ammoniti: Alvarez (M), Al Shehri (A), Al Hassan (A), Tambakti (A), Madu (A), Al Amri (A), Bahebri (A)

Note: recupero 6+7



LE STATISTICHE

• Per la prima volta dal 1978 il Messico non si è qualificato agli ottavi di finale della Coppa del Mondo.

• Il Messico ha calciato 10 volte nello specchio della porta, numero più alto mai registrato dalla Tricolor in una gara di Coppa del Mondo dal 1966.

• L'Arabia Saudita ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime 16 partite giocate in Coppa del Mondo: solo la Svizzera (22) ha inanellato una striscia più lunga in passato nella competizione.

• L’Arabia Saudita ha ricevuto 15 cartellini gialli durante i gironi di questa edizione della Coppa del Mondo: nessun’altra squadra ne ha mai collezionati altrettanti in una singola fase a gironi nella competizione.

• Quello di Luis Chavez è il primo gol segnato dal Messico su calcio di punizione in Coppa del Mondo dal 1966.

• Luis Chavez ha calciato nove volte da fuori area contro l’Arabia Saudita, il numero più alto per un singolo giocatore in una gara di Coppa del Mondo da Jozef Adamec (11 in Cecoslovacchia-Inghilterra nel 1970).

• Salem Al Dawsari è diventato il terzo giocatore arabo a segnare tre gol in Coppa del Mondo dopo Sami Al-Jabir (Arabia Saudita) and Wahbi Khazri (Tunisia).

• L’attaccante del Messico Hirving Lozano ha effettuato 12 cross nel corso della gara contro l’Arabia Saudita, più di qualunque altro giocatore sceso in campo durante il match.